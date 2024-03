(Di giovedì 28 marzo 2024) (Adnkronos) – L’area delè sempre più aper l’aumento delle emissioni di Co2 e metano. Questo è quanto è emerso dal Report dell’Osservatorio Climatico Enea “Madonie – Piano Battaglia” che dal 2005 effettua costanti misure della concentrazione dei gas nel mare. I dati hanno evidenziato la crescente minaccia per il. Lo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Il Mediterraneo è a rischio soffocamento: ecco cause e conseguenze - L’Osservatorio Climatico Enea “Madonie – Piano Battaglia” prosegue la sua attività di monitoraggio denunciando l’aumento di metano e Co2 nel mare L’area del Mediterraneo è sempre più a rischio per ...adnkronos

Frontex smentisce il ruolo delle ONG come fattore d’attrazione per i migranti nel Mediterraneo - Roma, 28 marzo 2024 - Le recenti dichiarazioni di Hans Leijtens, direttore esecutivo di Frontex, gettano ulteriori dubbi sulle argomentazioni che hanno giustificato politiche di criminalizzazione dell ...stranieriinitalia

Perturbazione Nelson in arrivo, il meteorologo Ferrara: «rischio nubifragi». Dove e quando, le previsioni - Perturbazione Nelson in arrivo sull'Italia. Cattive notizie, soprattutto al Nord, per quanto riguarda le previsioni meteo dei prossimi giorni fino a Pasqua e Pasquetta. Le regioni settentrionali, infa ...informazione