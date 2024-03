Il Gruppo H&M vuole incrementare l’utilizzo di materiali riciclati per la sostenibilità | obiettivo 100% nel 2030

(Di giovedì 28 marzo 2024) IlH&M sta cercando di consolidare la brand equity aumentando le proprie credentials in fatto di. E a sottolinearlo è proprio il report diannuale del. H&M incrementeràdiper la, con l’di arrivare alnelMa cosa significa che ilH&M sta aumentando le proprie credentials per quanto riguarda la? A spiegarlo è direttamente la responsabiledelH&M Leyla Ertur a WWD: “La crescita della redditività mira a svincolarsi dall’uso delle risorse con una maggiore enfasi sul ...

Fedez sfoggia su Instagram la sua nuova Ferrari Roma Spider - Il rapper in balia di un matrimonio complicato ha deciso di regalare a sè stesso e al padre una Ferrari Roma Cabriolet da 250 mila euro. La versione scoperta della Gt è stata presentata a marzo 2023 ...gazzetta

Massagno ha un’opportunità - MASSAGNO - Massagno è fra i comuni ticinesi più densamente popolati. Per questo motivo, e per il fatto che, come cita la pagina Ufficio integrazione stranieri del comune, “La popolazione straniera di ...tio.ch

Quali sono i benefici dell’aloe vera e perché usarla - L'aloe vera è una pianta succulenta coltivabile anche in casa, utilizzata soprattutto perché stimola il sistema immunitario con effetti lenitivi e sulla ...fanpage