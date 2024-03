Il gloss effetto filler che è adesso sulla bocca di tutti e tutti i lip plumping per labbra esplosive

(Di giovedì 28 marzo 2024) I nuovissimiultra volumizzanti firmati Huda Beauty stanno scuotendo Instagram e TikTok. Il risultato, dopo l'applicazione, sonoa specchio, carnose, idratate e invitanti. Chiaramente tutte le vogliamo proprio così. Per chi non è fan delle punturine ma di unaassolutamente sì, ecco come aumentare il volume a colpi di, oli e sieri ad hoc

