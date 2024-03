Il Giovedì Santo dei “Crocioni“ Si rinnova la tradizione del borgo Attesti tantissimi fedeli

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tra mistero, suggestione, fede, ritualità, devozione e tanta emozione, questa sera, come ognida tempi immemorabili, ilincastellato di Castiglione di Garfagnana ospiterà una delle rappresentazioni sacre più sentite dalla comunità locale e molto attese, per il grande coinvolgimento che produce, da una vasta platea di appassionati ein arrivo da fuori zona: "La Processione dei". Attesi in tanti, infatti, questa sera alle 20 quando prenderà il via il percorso rituale con la Santa Messa, celebrata da don Giovanni Grassi, parroco di Castiglione, nella chiesa dei SS. Michele e Pietro, tornata a splendere, dopo un gravissimo guasto all’impianto elettrico, con una nuova illuminazione. A seguire isi sposteranno all’esterno, dove partirà il percorso ...

Giovedì 28 marzo 2024 - (GIOVEDÌ SANTO "CENA DEL SIGNORE"): Prima Lettura Dal libro dell'Esodo Es 12,1 - 8.11 - 14 In quei giorni, il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto: 'Questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese ...

Il meteo in Abruzzo 28 marzo - 3 aprile: venti miti meridionali nel week end pasquale e probabile fenomeni nella serata di pasquetta: Ancora del tempo instabile se vogliamo nella giornata di Giovedì Santo, poi a seguire avremo delle condizioni migliori con il cielo che presenterà solo delle stratificazioni e soprattutto sarà molto mite per il periodo in essere a causa della spinta dei ...