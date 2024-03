Il frigorifero e l’obsolescenza programmata

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un’intervista a Giovanni Storti nell’ambito dell’evento Fa’ la cosa giusta è il punto di partenza del breve articolo che state per leggere. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TeleAmbiente (@teleambiente) L’attore nella sua intervista, rilanciata su Facebook da TeleAmbiente, racconta: Io ho undella Coca Cola degli anni ’60, quei frigoriferi hanno smesso di farli perché erano indistruttibili, ogni 5 o 6 anni bastava mettere dentro e basta, il mio funziona ancora e ha la mia età quasi. Questo meccanismo dello spreco che ha soppiantato la teoria della cura, che era soprattutto degli artigiani. Ti ricordi? Io ho una certa età e passavano in strada e dicevano “Ombrelli, ombrellaio”, tu portavi giù l’ombrello, portavi giù la forbice. Adesso li butti via… Qualcuno direbbe “parole sante”, ma è davvero ...

