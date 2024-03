Il flop al botteghino di Black Adam con Dwayne Johnson trova successo nella classifica di Netflix

Esordio da soli 35 milioni globali per il nuovo film di Matthew Vaughn, Argylle - La super spia , costato oltre 200 milioni di dollari. Non è felice l'esordio di Argylle - La super spia al botteghino ... (movieplayer)

Sydney Sweeney rivela la sua sola condizione per unirsi al MCU (dopo il flop di Madame Web) - Il flop ai box office di Madame Web non sembra impensierire Sydney Sweeney: l'attrice ha spiegato che il film le ha permesso di stringere rapporti utili con la Sony. Sydney Sweeney ha parlato ...informazione

Madame Web: Sydney Sweeney tornerebbe come Spider-Woman per recitare accanto a Zendaya - È il film peggio recensito di quest’anno ed è stato un flop totale al botteghino, ma per l’attrice protagonista non è una sorpresa e spiega perché in un’intervista a Bustle Dakota Johnson rompe il ...informazione

Madame Web: Sydney Sweeney parla del flop del film al botteghino - Sydney Sweeney prende spunto dalla sua co-protagonista Dakota Johnson e parla del flop di Madame Web al botteghino.filmpost