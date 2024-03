Il famoso del web fa un annuncio da brividi | “Ho il cancro | sono sotto choc”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 28 marzo 2024) Lui è famosissimo, soprattutto tra i più giovani, ed è seguito da circa 19 milioni di followers. All’età di soli 32 anni, gli è arrivata la diagnosi. Lo ha rivelato lui stesso su X. In un lungo post, dove raccomanda a tutti di fare visite periodiche dal medico, ha rivelato di avere une che scoprirlo lo ha spiazzato. Che tumore ha ildel web? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Vasco Rossi, lo straziantedel figlio dopo il lutto in famiglia Leggi anche: Una 38enne ha lo stesso tumore di Kate e racconta: “Come l’ho scoperto” Ninja rivela di avere un tumore: la malattia delgamer Tyler Blevins è noto come Ninja su Youtube e Twitch per le partite al videogioco “Fortnite” giocate in diretta e seguite da circa 19 milioni di follower. Il ragazzo ora ha 32 ...