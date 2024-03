Il duello tra Usa e Cina sui processori va oltre l’autonomia tecnologica

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’indipendenzaè diventata da tempo un elemento essenziale delle strategie per la creazione di un multipolarismo con il baricentro spostato nell’area indopacifica. Mentre, infatti, l’Europa non riesce a trovare una propria via per la creazione di un’infrastruttura totalmente autonoma dalle tecnologie Usa, Paesi come l’India stanno investendo convintamente sulla creazione di un’industria nazionale dei chip e deiavvantaggiandosi, quanto a sistemi operativi e applicazioni, dell’enorme versatilità offerta dall’approccio “open source” (che meglio sarebbe chiamare “libero”). Tradizionalmente, le ragioni di queste scelte di politica industriale sono basate sulla necessità di (ri)prendere il controllo sulle infrastrutture critiche per il funzionamento di uno Stato: serve a poco avere software nazionali(zzati) se per funzionare hanno ...