Il creatore di Chucky rivela che sta lavorando ad un nuovo film

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Don Mancini, il genio creativo dietro, ha confermato che la saga della bambola assassina non ha ancora finito di terrorizzare gli spettatori. Mentre la terza stagione della serie TV si avvicina alla conclusione, Mancini hato al podcast Scream Dream che ci sono ancora progetti in cantiere per il sinistro giocattolo. Nuovie una Serie TV: Il Franchise diContinua a Terrorizzare il Pubblico La serie TVha riscosso un grande successo tra i fan del franchise, riportando in vita personaggi chiave della saga e offrendo nuovi spunti narrativi. Mentre la seconda parte della terza stagione è in arrivo su SyFy e USA Network, Mancini ha anticipato ulteriori sviluppi, dichiarando: “Sono nelle ...