Il Comune fermi le esumazioni Cimitero | appello dei parenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024) Una lettera rivolta alper chiedere di interrompere le. Succede a Cevoli, frazione deldi Casciana Terme Lari, dove un gruppo di cittadini si ritrova a scrivere al sindaco Mirko Terreni e agli uffici per impedire che i loro cari sepolti alvengano esumati. "I sottoscritti, familiari di defunti sepolti neldi Cevoli e per i quali è già prevista una esumazione da realizzare a breve termine – scrivono – chiedono un rinvio delle operazioni necessarie a tale riguardo. Lo stato delle salme con analoghe date di sepoltura e recentemente già dissepolte sconsiglia infatti tale operazione e necessita, a nostro parere, un opportuno rinvio". Un rinvio che però non c’è stato. "Non abbiamo ricevuto risposta alla nostra lettera – raccontano – così la mattina in cui erano ...