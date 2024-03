Il centro sociale non molla Il Foa Boccaccio invade la città

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Non si avevano loro notizie dall’ultimo sgombero (il 13esimo), a dicembre, una casa non ce l’hanno più, ma stavolta promettono scintille. A cominciare dal titolo della manifestazione in programma sabato: “Uragano Street Parade”. Sottotitolo “Monza cambia ritmo davvero”, schernendo lo slogan che nell’ultima campagna elettorale aveva portato Paolo Pilotto a diventare sindaco. Ma anche se in Municipio non si sono più quelli che agli antagonisti deldefinivano i "fascio-leghisti", non si prevedono sconti. Anzi. "Contro sorveglianza, speculazione e cemento. Per unaaccessibile ed ecologista". "Sarà l’occasione - annunciano - per riempire ancora una volta le strade di Monza ad alto volume. Nel 2018 eravamo scesi in strada con Scorpio Street Parade contro una ridicola operazione di ...