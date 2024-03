Il carcere è una matrioska di isolamenti

(Di giovedì 28 marzo 2024) «Ile? la cosa piu? stupida che esista» mi ha detto Michele. Fa l’ispettore di polizia penitenziaria. L’ho incontrato un giorno di primavera profumato di viburno davanti a un bar a pochi chilometri dall’“istituto”. Non ha l’autorizzazione per parlarmi, ma il suo comandante garantisce per me. Sono consapevole che il comandante ha scelto di farmi parlare con uno di quelli bravi, ma non mi aspettavo un esordio cosi? radicale. Bevendo un caffe?, Michele racconta di essere lucano e di lavorare nella polizia penitenziaria da trent’anni. «Dopo il servizio militare ho tentato il concorso perche? cercavo un posto fisso, come facciamo noi terroni» dice ridacchiando. Poi aggiunge: «Mio padre faceva il contadino, era comunista, aveva la quinta elementare». «Suo padre era contento quando ha iniziato a fare l’agente di polizia?» chiedo. E lui: «Era un comunista vero, aveva ...

