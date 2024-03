“Il bene si afferma raccontando il male” Fermate Saviano | vestale di Geolier

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’integrazione all’europea, all’italiana, funziona come segue: possono entrare tutti, tranne quelli che non piacciono a noi. All’istituto marocchino di Pioltello, livello didattico fra i più scrausi del continente, difeso da Sergio Mattarella, possono entrare, per dire decidere, imporsi sugli altri, gli islamici che pretendono chiusura per Ramadan, ma non eventuali, improbabili cattolici dissidenti. All’oratorio di Pordenone possono partecipare tutti, purché musulmani, ma non i giornalisti impiccioni che vengono cacciati dal panzuto parroco in casacca balneare: chi vi ha fatto entrare, questa è casa mia. A Bruxelles per conto del Pd possono entrare cariatidi, cialtroni e antifascisti vari come questa Salis, nella costernazione delle varie Picierno e Moretti che lottano solo per mantenere le proprie poltrone e c’è da empatizzarle, chi di noi non farebbe lo stesso. All’Università, in ...