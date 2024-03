Il 16enne che ruba 50mila euro a un' anziana e scappa

(Di giovedì 28 marzo 2024) Si è dato alla fuga dopo aver sottratto a un'signorain gioielli. Un ragazzo di 16 anni è stato fermato e denunciato per truffa ai danni di anziani: giovane è stato sorpreso e fermato dall Polizia Ferroviaria di Roma mentre era bordo di un treno per rientrare a Napoli, quando...

Edoardo Galli ripreso dalle telecamere in stazione Centrale a Milano: possibile svolta nel caso del 16enne scomparso da Colico - dove le ricerche si erano concentrate dopo la scoperta che prima di allontanarsi da casa il 16enne aveva cercato online “come sopravvivere in montagna” costruendo rifugi di fortuna, senza acqua e cibo ...tag24

TRAGEDIA Auto finisce contro un muro, morto un 16enne nel Tarantino - La vittima è un ragazzo di soli 16 anni, residente a Taranto, che viaggiava a bordo di una Opel Astra alla ... Quando sono arrivati i soccorsi per il 16enne non c’era più nulla da fare. Nell’incidente ...statoquotidiano

Da Napoli a Padova per truffare anziana, fermato 16enne: con se 50mila euro di bottino - Il giovane, 16enne, aveva già precedenti per reati contro il patrimonio ... vengono ingaggiati minorenni che non possono essere imputati del reato di estorsione e per i quali l’arresto per truffa non ...adnkronos