Idiota o statista intelligente? | Vittorio Sgarbi | le scomodissime parole su Putin | Video

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ce l'ha con Volodymyr Zelensky,, e non esita a spiegare perché in tv, nonostante la sua posizione in Italia e nell'Occidente sia decisamente minoritaria e in certi casi anche piuttosto scomoda. Ospite di Bianca Berlinguer a Prima di domani, la striscia quotidiana di informazione e dibattito nella fascia dell'access prime time di Rete 4, l'ormai ex sottosegretario alla Cultura (si è dimesso un mese e mezzo fa) in collegamento punta il dito contro il presidente ucraino. Kiev non è la causa della guerra né dell'invasione, questa la premessa, ma la gestione del post-24 febbraio 2022, quando i tank russi sono entrati nel Paese, secondo il critico d'arte ha contribuito a ingarbugliare la matassa con effetti drammatici non solo per gli ucraini, ma pure per il resto del mondo. "Zelensky vuole coinvolgere la Nato ritenendo che la ...