I salotti della finanza guardati con sospetto Governo assente dalle partite che contano

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 28 marzo 2024) Se c’è un tema su cui questonon si sta spendendo granché è quello delle grandifinanziarie. Che non sono soltanto gossip per addetti ai livori (copyright Dagospia) ma temi che indirizzano il futuro economico del nostro Paese. Senza quindi entrare con i piedi nel piatto di aziende private, a volte perfino quotate in Borsa, manca ogni tanto quella voce che gli esecutivi passati non hanno mai fatto mancare. Il liberismo, il laissez-faire, il doveroso allentamento dei lacci e dei lacciuoli sono iniziative meritorie che però in questo momento storico si scontrano con un eccesso di silenzio. Segui su affaritaliani.it