I possibili motivi dell’esclusione dell’Italia dal Google AI Hackathon

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 28 marzo 2024) È scritto a chiare lettere, fin dalla pagina web iniziale in cui vengono spiegate le “regole del gioco”, i premi in palio, il numero di partecipanti e la data di scadenza per le iscrizioni: l’Italia è stata esclusa dalla partecipazione alAI. Anzi, tutti coloro i quali risiedono nel nostro Paese non potranno partecipare a questo concorso/competizione basata sulla creazione di app utilizzando gli strumenti di intelligenza artificiali sviluppati dal colosso di Mountain View. Il Belpaese è stato inserito nel ristretto elenco delle “restrizioni”, insieme a Brasile, Québec, Crimea, Cuba, Siria, Iran, Corea del Nord, Sudan, Bielorussia, Russia e gli abitanti di Donetsk e Lugansk. LEGGI ANCHE > L’Italia come la Russia e l’Iran: esclusa dalAIIn tutto il resto del mondo, con le uniche ...