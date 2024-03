I Depeche Mode in concerto ad Assago | info | orari e scaletta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano, 28 marzo 2024 – Dopo la prima tappa italiana al Pala Alpitour di Torino, il pubblico del Mediolanum Forum è pronto a scatenarsi sulle note dei, dei loro ultimi brani di “Memento mori”, l’ultimo album della band e dei loro pezzi più iconici. I fan di Milano e dintorni sono chiamati all’appello stasera, alle 20.45 e sabato 30 marzo, per uno spettacolo all’insegna del synth pop, marchio di fabbrica del gruppo britannico. Dave Gahan e Martin Gore non hanno perso la verve di un tempo e nonostante la morte del terzo componente, Andrew Fletcher, scomparso nel 2022, sia stata un duro colpo per il cantante e il chitarrista, i due sono ancora capaci di regalare uno show ai massimi livelli e chi ha partecipato ala San Siro l’estate scorsa può confermare. Ilal Mediolanum La ...