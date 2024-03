I 10 film più sottovalutati degli ultimi anni

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Sottovalutare, valutare una persona o una cosa meno di quello che effettivamente vale“. Come possiamo applicare questo concetto a uno più in generale a un’opera d’arte. Ogni creazione, infatti, ha un valore intrinseco che non si può negare. Indipendentemente dal successo ottenuto. Anche perché, come avvenuto tantissime volte nel mondo dello showbiz, unpuò apparire difficile e respingente nel momento della sua uscita, ma conquistare fama imperitura neglia venire. Insomma, è un discorso delicato e complesso che tuttavia non ci impedisce di giocare un po’, parlando di tutti questiche negli30hanno ottenuto meno di quello che meritavano (o valevano). Detto che il periodo preso in considerazione sia ampio e che i nostri prescelti sono solo un campione ...

