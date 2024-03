Hockey pista | l’Italia vince ancora nella Coppa delle Nazioni! Angola superata 5-3

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Due su due. Dopo aver battuto nettamente il Montreuxgara d’esordio di ieri, l‘Italia dell’non sbaglia anche nel secondo impegno del Gruppo A della fase a gironi della2024. Gli azzurri di Bertolucci infatti hanno superato l’5-3, in un match non facile e comunque portato a casa da parte di Verona e compagni che, con 6 punti in classifica, sono vicinissimi al raggiungimentosemifinali del torneo. Inpronti via eserve l’uno-due: prima Pozzato e poi lo stesso Verona fanno 2-0 in meno di dieci minuti, ma glini incassato il colpo si dimostrano bravi a reagire andando al riposo sotto solo 2-1 per effetto della rete messa a referto da ...