Hockey ghiaccio | Renon e Cortina vincono Gara-5 dei playoffs di Alps League e le serie vanno sul 3-2

(Di giovedì 28 marzo 2024) Serata di grande importanza per idella2023-2024.non molla e vince contro Vipiteno e porta lasul 2-3, mentredomina con Salisburgo e sale sul 3-2. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cos’è successo nelle Gare-5 disputate questa sera. RITTNER BUAM-VIPITENO BRONCOS 6-32-3 dopo un primo tempo chiuso a reti bianche,sblocca il punteggio al 21:56 con Prast su assist di Ohler per l’1-0. Il dominio è schiacciante dato che arrivano anche le reti di Lobis (2), Coatta e Spinell per il 5-0. Nell’ultimo periodo i Broncos provano a riaprire i conti con Cianfrone, Conci e di nuovo Cianfrone, ma Amorosa chiude i conti a 7 secondi dal termine.-RED BULL ...