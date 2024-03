“Ho provato l’anfetamina per dimagrire prima di andare all’Isola dei Famosi” | la confessione choc di Guendalina Tavassi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) “Houn farmaco per diabetici. Ti dovevi fare queste punture e da lì non avevi più fame. L’ho fatto 2 anni e mezzo fa, dovevodei”.ammette di aver assunto farmaci di varia natura pur di perdere peso in vista della partecipazione al reality di sopravvivenza di Canale 5. “Non potevo farmi vedere così” racconta in un servizio de Le Iene dedicato al cosiddetto ‘doping estetico‘, “Il mio problema era arrivare e farmi vedere dalle persone”. E sulla modalità con cui è riuscita a farsi prescrivere le sostanze rivela: “C’è un sottobanco di persone che illegalmente vendono queste cose”.è solo una delle persone interpellate dal programma di Italia 1 per parlare di tutte quelle sostanze che esistono con uno scopo medico ...