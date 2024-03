Harry pretende scuse umilianti da Kate e William | macigno sulla pace

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 28 marzo 2024) La notizia della malattia diMiddleton riavvicinerà le famiglie dei due fratelli,? In questo momento delicato per la Corona britannica, con la principessa del Galles e lo stesso re Carlo in cura per un tumore, i tabloid inglesi stanno cercando di capire se ci sarà finalmente unadopo la "Megxit" dei duchi di Sussex,e Meghan Markle. Il Mirror in particolare riporta il parere di un esperto reale secondo cui lo stesso"sta aspettando '' dal principee dalla principessaprima di riunirsi alla sua famiglia". Il duca di Sussex dovrebbe tornare nel Regno Unito a maggio per celebrare gli Invictus Games, dove potrebbe incontrare il fratello. Il royal watcher e ...