Harrods | polemiche per il super ferro da stiro Costo? 4 000 sterline

(Di giovedì 28 marzo 2024) Londra, 28 marzo 2024 – Quattromilaper una perfetta stiratura. Sta creando dibattito sui giornali inglesi l’ultima provocazione dei magazzini, non nuovi a prodotti che, nel corso degli anni, hanno stupito per il prezzo, per la forma o per le loro dimensioni. In questo caso si tratta di un asse piùda. Fattura, tecnologia e design tedeschi. La marca è Laurastar, i colori sono arcobaleno. La promessa è che l’attrezzo farà svanire ogni piega, anche le più ostinate a un solo passaggio, grazie a dei modernissimi sensori in grado di decidere da soli come, quando e in che quantità rilasciare il vapore sulla stoffa. Il tutto al modico prezzo di 4.700 euro, ovvero più dello stipendio mensile medio in Inghilterra. Le caratteristiche: serbatoio dell'acqua rimovibile, ruote integrate, avvolgicavo, ...