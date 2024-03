Guerra Israele-Hamas | le ultime notizie | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 28 marzo 2024)live dellatraoggi, giovedì 28 marzo Dopo oltre 170 giorni dallo scoppio del conflitto, lain corso a Gaza non accenna a fermarsi. Dal 7 ottobre, almeno 32.490 palestinesi sono stati uccisi e 74.889 sono rimasti feriti durante le operazioni militari condotte danella Striscia. Ma si continua a morire anche in Cisgiordania dove 3 palestinesi sono rimasti uccisi e altri 4 sono stati feriti in un raid delle Idf a Jenin. Ancheperò ha le sue vittime: un uomo è rimasto ucciso a Kiryat Shmona, nel nord dello Stato ebraico, a seguito di un attacco colpi di razzi del gruppo armato sciita libanese Hezbollah. Per tutta risposta, le Idf hanno bombardato una serie di posizioni in Libano meridionale, provocando 7 morti tra le ...