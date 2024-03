(Di giovedì 28 marzo 2024) Un assaggio diibrida, fra sabato e lunedì, in poco più di 48 ore ha creato interferenze ai sistemi Gps di 1.614, molti dei quali commerciali, con,...

Gli effetti del jamming in ambito militare possono risultare decisivi ai fini dello svolgimento di un conflitto. Cos'è e come funziona il jolly nelle mani della Russia (ilgiornale)

Un assaggio di Guerra ibrida elettronica , fra sabato e lunedì, in poco più di 48 ore ha creato interferenze ai sistemi Gps di 1.614 aerei , molti dei quali commerciali, con passeggeri ,... (ilmessaggero)

Guerra elettronica, disturbi al Gps per oltre 1.600 aerei sul Baltico: il ruolo della Russia e i rischi per i passeggeri - Un assaggio di Guerra ibrida elettronica, fra sabato e lunedì, in poco più di 48 ore ha creato interferenze ai sistemi Gps di 1.614 aerei, molti dei quali commerciali, con ...ilmessaggero

Guerra ai diplomi facili: stop al recupero per più di due anni in uno - Lo stabilisce il decreto Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Novità anche nella composizione della commissione d'esame e per i docenti di sostegno ...today

Guerra dei droni contro i tank russi: ecco cosa succede davvero al fronte ucraino - Guida con visuale in prima persona e intelligenza artificiale: è il salto di qualità nella Guerra dei droni sul fronte ucraino. Così le truppe di Kiev ...ilgiornale