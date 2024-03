“Guardate che roba” E Fedez si fa un regalo da 300mila euro | anche l’occhio vuole la sua parte

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 28 marzo 2024) È arrivato un evento che tanti temevano e che altri non avrebbero nemmeno potuto mai immaginare. Ora la fine dei Ferragnez è pura realtà. Casa nuova, vite divise, i figli dal papà per il weekend, Chiara Ferragni checon loro senzae così via. Lui però ieri si è concesso un ‘regalino’, una Ferrari. Il prezzo? C’è chi trova consolazione con un gelato, una giornata di shopping per lei vie del centro e chi invece può permettersi addirittura una Ferrari e quando già ne possiede diverse. Non c’è limite al portafogli diche si è voluto concedere unper darsi la carica in un momento tanto triste senza Chiara Ferragni. Esi fa undaNaturalmente il cantante ha pensato bene di condividere tutto ...