Gruppo di lavoro per Giulia e Thiago

(Di giovedì 28 marzo 2024) Un solo obiettivo: non dimenticareTramontano, al settimo mese di gravidanza, uccisa il 27 maggio con 37 coltellate dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, reo confesso, nell’appartamento in cui la coppia viveva, in via Novella a Senago. E tanti progetti per sensibilizzare e contrastare la violenza di genere. Il "diin memoria diTramontano e" è diventato realtà. Martedì sera si è svolto il primo incontro nella sala consigliare. Fortemente voluto dal consiglio comunale, nominato dal sindaco Magda Beretta, è composto da Ornella Lavandini, consigliere comunale con il ruolo di coordinatrice, Elena Cipriano, Tiziana Tosi, Fabio Gallo e Mimma Mirella Aurelio. Si tratta di cinque cittadini senaghesi che hanno presentato la propria candidatura rispondendo all’Avviso ...