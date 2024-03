Gravina pres FIGC su Acerbi | “Gli crediamo | chi è in nazionale si esprime con certi valori”

Gli arbitri della Serie A si ritroveranno per una riunione a Roma a cui parteciperà anche Gabriele Gravina . I dettagli Dopo le polemiche in occasione di Lazio-Milan nell’ultimo turno di Serie A, ... (calcionews24)

2024-03-07 13:52:07 Giorni caldissimi per il calcio italiano! Il presidente della Federcalcio Italiana (FIGC), l’italiano Gabriele Gravina , è stato iscritto nel registro della Procura di Roma come ... (justcalcio)

pres. FIGC sta con Acerbi: “Lo abbraccerò! Gli crediamo e chi è in nazionale ha certi valori!” - Arrivano anche alcune dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in merito al caso di presunte offese razziste di Francesco Acerbi ...tuttonapoli

Corsera: "Per Gravina la reazione di Juan Jesus è stata tardiva: doveva fermare la partita" - Per il presidente federale Gravina, Juan Jesus avrebbe dovuto vivere in modo differente con altri comportamenti gli istanti della frase di Acerbi. E' quanto svela in sintesi il Corriere della Sera ...tuttonapoli

MOGGI, Il problema è che Acerbi serviva alla Nazionale - Intervistato nel corso della trasmissione "Cose di Calcio" su Radio BiancoNera, l'ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha detto la sua sul caso Acerbi-Juan Jesus. Queste le ...firenzeviola