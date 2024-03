Gravina in Puglia | studenti costruiscono un robot | raccolta fondi per portarlo al concorso internazionale di Lione Meccatronica

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Gofundme: Un gruppo didi “” dell’Istituto Tecnico Bachelet-Galilei di, in provincia di Bari, ha lanciato unaonline per portare il proprioa un contest. “Cerchiamo di mettere in pratica quanto studiato – scrivono sulla piattaforma GoFundMe – anche partecipando a varie manifestazioni del settore tra cui la First Tech Challenge, che ogni anno vede la partecipazione di scuole e associazioni di appassionati di tutto il pianeta”. “Già l’anno scorso – raccontano – durante l’edizione che si è tenuta a Piacenza, la nostra squadra ha partecipato con un primoda noi progettato e realizzato, conquistando il premio Innovative Award ...