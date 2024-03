Gravina ha perso un’occasione per stare zitto e a questo punto viene da pensar male

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 28 marzo 2024) Francamente credo cheabbiaun’ottima occasione per tacere. Le sue dichiarazioni sul caso Juan Jesus non possono che lasciare basiti. E non possono che provocare una reazione di sdegno. Nessun dubbio da parte mia, fino ad ora, che la sentenza fosse l’unica ragionevole. Anche se tutti abbiamo creduto a Juan Jesus. Non soltanto perché è notoriamente unana molto perbene. Ma anche perché soltanto un pazzo poteva inventare la frase attribuita ad Acerbi. E il brasiliano è notoriamente sano di mente. Ma che in una questione così spinosa il presidente della Federazioneinopinatamente dichiari “noi crediamo alle parole di Acerbi”, è veramente la realtà che supera la fantasia. Perché questa affermazione significa per deduzione immediata, noi non crediamo a Juan Jesus. E significa anche non mi fido ...