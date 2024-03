Gravina | “Acerbi assolto? Io gli credo | lo abbraccerò”

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente della Figc: "Sappiamo che è un bravo ragazzo e quello che ha dato" "L'assoluzione di? Non entro nella dinamica del fatto concreto. C'è una decisione del giudice che tutti devono accettare, compreso chi non si sente soddisfatto. Io accetto il verdetto e sul piano umano non mi esimerò dall'abbracciarequando lo