Grassofobia Su TikTok spopola il video della ragazza bullizzata in palestra | video

(Di giovedì 28 marzo 2024) Succede a Napoli dove una, conosciuta sucome Francesca Laz3cca ha denunciato in lacrime un atto di bullismo nei suoi confronti., la giovane sta usando il tapis roulant quando inizia a sentire caldo. Come dice lei, sotto avevo un top, quindi toglie la maglia e continua nella sua attività fisica. Nulla di strano se non fosse che la giovane, in carne, inizia a sentirsi gli occhi addosso da parte di qualcuno. Alza lo sguardo e si accorge che un gruppo di ragazzi la stava deridendo per il suo peso. Un atto di bullismo edenunciato suin unin cui Francesca appare in lacrime e che è già diventato virale in tutto il mondo.

