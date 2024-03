Grande Fratello | 11 concorrenti non si sono presentati al party finale | ecco chi sono e perché hanno dato buca

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il, dopo ben 6 mesi e mezzo di messa in onda, ha chiuso la porta rossa della casa più spiata d’Italia. Dopo la vittoria di Perla Vatiero sispente le luci sullo stabile di Cinecittà, ma la voglia di far festa no. È per questo motivo che la produzione ha deciso di organizzare unconclusivo. Una sorta di rito che ricorda in effetti la festa di fine anno scolastico. Troupe, vip, sponsor e ovviamente il cast di questa edizione del reality. All’appello però (per rimanere in tema) nonrisposto ben 11 gieffini, per i motivi più disparati. Quali? Differenza anagrafica su tutte, motivi lavorativi, stanchezza e voglia di staccarsi dal gruppo dopo 6 mesi e mezzo di legami. A non presentarsi alorganizzato il 26 marzo ...