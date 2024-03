Governo | audience digitale ministri | Salvini posta più di tutti | bene Piantedosi su X

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Roma, 28 mar. (Adnkronos) - Pur non avendo pubblicato neanche un contenuto questo mese, l'account Facebook del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è comunque cresciuto di oltre 1.000 nuovi follower; la pagina del leader della Lega Matteoè quella che hato in assoluto più contenuti (206, ovvero una media giornaliera di 7,4 post); la pagina del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, continua a incassare una percentuale di engagement a due cifre (questo mese è del 12%). Sono alcuni dei dati che emergono dallo studio sull'deidelMeloni, effettuato da arcadiacom.it con l'ausilio delle piattaforme di ascolto Talkwalker e Fanpage Karma. Passando alle performance deisu Instagram, in questo mese è ...