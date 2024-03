Google potrebbe aver risolto il problema dello scorrimento sui Pixel

Apple e Google potrebbe ro collaborare per sfruttare il modello di intelligenza artificiale Gemini per le funzionalitĂ di iPhone L'articolo Google Gemini potrebbe sbarcare su iPhone proviene da ... (tuttoandroid)

L’intelligenza artificiale di Google al servizio della salute Un team di scienziati di Google ha sviluppato un sistema di intelligenza artificiale che utilizza suoni come tosse e respiro per ... (newsnosh)

Google ora ti consentirà di utilizzare l’intelligenza artificiale per creare itinerari di viaggio per le tue vacanze - Google annuncia aggiornamenti rivoluzionari nel settore dei viaggi, con funzionalità avanzate in Search e Maps ...nextme

Google rivoluziona l’esperienza di shopping online: le nuove funzionalità di Google Search - Google, uno dei giganti del settore tecnologico ... per aiutare gli utenti a trovare uno stile di abbigliamento che potrebbe piacere loro. Gli utenti possono inserire termini di ricerca dettagliati, e ...news.fidelityhouse.eu

Google Pixel 9 si fa in tre, in arrivo anche un modello Pro XL - Google rivoluzionerĂ la strategia smartphone con la serie Pixel 9: tre modelli, tutti con display piĂą piccoli di adesso!tomshw