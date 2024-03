Golf | Matteo Manassero subito in testa all’Hero Indian Open 2024

(Di giovedì 28 marzo 2024) Prosegue il momento positivo di. Ilista veneto, dopo il successo di inizio mese allo Jonsson Workweargrazie al quale ha interrotto un digiuno di vittorie nel DP World Tour che durava da oltre undici anni, parte forte anche in oriente. A Gurugram, nello statoo di Haryana,inizia bene e si portaincon lo score di -7 con un eagle in buca 8, cinque birdie e un -8 sfiorato alla buca 18, che gli avrebbe consentito di fare segnare il record del percorso. Condividono la vetta provvisoria della classifica insieme all’italiano, l’olandese Joost Luiten, che ha segnato nove birdie e due ...

