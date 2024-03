Golf | Matteo Manassero debutta in testa all’Hero Indian Open Con lui Luiten e Nakajima

(Di giovedì 28 marzo 2024) Primo giro e prima vetta della classifica per2024. Dopo il successo allo Jonsson Workwear2024, arriva un convincente inizio di torneo a New Delhi. Per lui score di -7 con un eagle (alla buca 8), cinque birdie e un -8 sfiorato alla 18: sarebbe stato record del percorso. Insieme a lui l’olandese Jooste il giapponese Keita. Alle loro spalle il francese Romain Langasque (che sbaglia tutto alla 18), distante un colpo assieme agli inglesi Sam Bairstow e Jordan Smith. Variegato il gruppo dei settimi a -5: ci sono l’altro transalpino Jeong-weon Ko, gli spagnoli Adrian Otaegui e Angel Hidalgo, l’olandese Daan Huizing, il paraguaiano Fabrizio Zanotti, lo svizzero Joel Girrbach e il tedesco Jannik de ...

