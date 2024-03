Golf | Manassero parte al comando in India

(Di giovedì 28 marzo 2024) New Delhi, 28 marzo – Matteoè partito nel migliore dei modi nel Heron Open, seconda tappa dell’Asian Swing, serie di gare in Oriente del DP World Tour. A New Delhi l'azzurro, con un giro senza nessun errore, ha concluso la prima giornata in 65 (-7) colpi. Partito dalla buca 1,ha chiuso le prime nove in soli 31 colpi, frutto di tre birdie e un eagle al par 5 della 8 dove ha imbucato l’approccio da bordo green. Sulle seconde il birdie al par 3 della 12 lo ha potato a una sola lunghezza dal duo in testa formato in quel momento da Joost Luiten e Romain Langasque . Alla insidiosa 15 l’azzurro ha poi sfiorato un nuovo birdie che gli avrebbe consentito di agganciare la vetta, prima di riuscirci poi al par 4 della 17, imbucando con decisione da circa tre metri. Alla 18, delicato par 5 finale, drive perfetto in ...

