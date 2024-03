Godzilla e Kong – Il nuovo impero | la recensione | viaggio al centro della Terra Cava

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Il film:– Il: The New Empire), 2024. Regia: Adam Wingard. Cast: Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Dan Stevens, Kaylee Hottle. Genere: azione, fantascienza. Durata: 115 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema, in anteprima stampa, in lingua originale.Trama: Una nuova minaccia mostruosa, rimasta nascosta per eoni, attira l’attenzione di. Sono passati quasi dieci da quando, nel maggio del 2014, ildi Gareth Edwards inaugurò il cosiddetto MonsterVerse, un’operazioneLegendary Entertainment, in collaborazione con Warner Bros., volta a riportare sullo schermo le celebri creaturegiapponese Toho (con ...