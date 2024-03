Godzilla e Kong – Il nuovo impero | la recensione | ignoranza titanica

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’onestà di un film è una roba importante. Quindi vi chiediamo: cosa dovremmo aspettarci da un blockbuster che si presenta con Kingarmato di guanto dell’infinito al fianco dicon tanto di cresta punk rosa shocking? Per la cronaca: nei trailer e sulle locandine i due titani appaiono parecchio incazzati, pronti a scagliarsi contro un nemico comune, facendo squadra grazie a un epico assemble. Ecco, prima di avventurarci nella nostradi: Ilè importante tarare subito le aspettative che abbiamo su un film del genere. Un film esagerato, fracassone, tamarro e a tratti anche divertente, che al netto delle sue palesi forzature e ingenuità, è sempre stato onesto col pubblico. Chi va in sala, sa cosa aspettarsi e deve stare ...

Sono numerosi i film in programmazione al cinema per Pasqua e Pasquetta . Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Godzilla e Kong: il nuovo impero”, “Priscilla”, “Un Mondo ... (bergamonews)

Con l'uscita di Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero , da oggi al cinema con Warner Bros. Pictures, dominano ancora il grande schermo due grandi "mostri" che scorrazzano per il cinema da tanto, tanto ... (comingsoon)

Godzilla e Kong: dove trovare nel film la scena che omaggia Godzilla Minus One - Adam Wingard, regista di Godzilla e Kong - Il nuovo impero, ha parlato di come il suo film sia stato influenzato da una sequenza di Godzilla Minus One.cinema.everyeye

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, la recensione del quinto capitolo del Monsterverse - Arriva al cinema dal 28 marzo, il sequel del film "Godzilla vs Kong". Ma questa volta l’azione, l'ironia e il divertimento impazzano con la mastodontica scimmia alle prese con il mal di denti e il ...tg24.sky

Godzilla e Kong – Il nuovo impero, di Adam Wingard - Godzilla e Kong. Il nuovo impero è un toy-movie molto più consapevole della sua natura di quanto non lo fosse Barbie. Infatti, Greta Gerwig non si vergognava di trasmettere al pubblico il suo piacere ...sentieriselvaggi