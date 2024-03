Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. Fratelli d'Italia appare in leggero calo, mentre nel centrodestra prosegue la corsa di Forza Italia che ha superato la Lega. Da notare che c'è stata la prima rilevazione per la lista di Michele Santoro che raggiunge l'1,6% L'ultimoo è: Ipsos per Corriere della Sera del 28 marzo FdI - 27,5% (+0,5% rispetto al 29 febbraio) Pd - 20,5% (+1,5%) M5S - 16,1% (-1,3%) FI - 8,7% (+0,5%) Lega - 8% (-0,2%) Italia Viva - 3,3% (-0,1%) Azione 2,5% (-0,5%) Swg per Tg La7 del 25 marzo 2024 FdI - 27% (+0,2% rispetto al 18 marzo) Pd - 19,9% (+0,1%) M5S - 15,6% (+0,3%) Lega - 8,3% (+0,3%) FI - 7,7% (-0,1%) Azione - 4% (-0,3%) IV - 3,2% (=) Supermedia Youtrend/Agi ...

Al torneo di Street Fighter 6 di Roma, Andrea “Garnet” ha battuto Leandro “Geeck-O” Vilardo, diventando il rappresentante Italia no alle finali di New York. L'evento testimonia lo stato di salute del ... (fanpage)

cosa accade , viviamo e pensiamo pochi istanti prima di morire? Alla domanda da ‘1 milione di euro’ ha provato a fornire la propria versione Julie McFadden, un’infermiera che lavora in un ospizio ... (ilfattoquotidiano)

“Sottovalutare, valutare una persona o una cosa meno di quello che effettivamente vale“. Come possiamo applicare questo concetto a un film o più in generale a un’opera d’arte. Ogni creazione, ... (cinemaserietv)

Latticello: Esiste Un Limite Massimo Ottieni Consigli Dai Professionisti Della Nutrizione. - Raccomandazioni sulla quantità - Faith Seke PhD, Agronomy and Crop Science (ongoing), Master's degree, Food Science and Technology · 1 years of experience · South Africa Si raccomanda di consumare due ...msn

Tamarindo: Opinioni Di Professionisti Della Nutrizione, Rischi Per La Salute E Altro Ancora - Julia Rocha: quanto dovresti mangiare Gli esperti esprimono le loro opinioni. Bachelor in Nutrition · 3 years of experience · Brazil Benefici Il tamarindo contiene antiossidanti e saponine che aiutan ...msn

La lunga retromarcia dell'uomo del futuro. La popolazione globale verso la decrescita - I cinesi si dimezzeranno. L'India perderà un quinto degli abitanti. Il calo demografico previsto per la metà del secolo è una mina per l'economia e per i consumi. Il ruolo dell'Intelligenza artificial ...ilgiornale