Gli F-16 sono obiettivi legittimi | Putin pronto a tutto | scatta l' allarme ai confini dell' Europa

(Di giovedì 28 marzo 2024)fa tremare ancora l'e l'Occidente. Lo Zar liquida come "una totale assurdità" la possibilità che la Russia invada l', una idea che scaturisce, ha aggiunto, "da una economia in caduta e dal deterioramento degli standard di vita". Ma il Presidente russo, che ieri sera ha incontrato i piloti militari russi nella regione di Tver, precisa che le forze di Mosca considereranno come "" gli F-16, "se decolleranno dalle basi aeree di Paesi terzi", vale a dire l'Ucraina, e se saranno usati contro le forze russe. E questo vale in qualunque punto si trovino gli aerei da guerra che l'Occidente sta fornendo all'Ucraina, ha precisatorispondendo a chi gli chiedeva esplicitamente se gli F-16 sarebbero stati colpiti anche in basi Nato, se...

La corsa spaziale tra USA e Cina per la protezione del tempo Stati Uniti e Cina si confrontano in una competizione spaziale cruciale per la protezione del tempo, ma gli USA sono in ritardo nel ... (newsnosh)

Secondo il Professor Matteo Bassetti , medico e primario di Malattie infettive del policlinico genovese San Martino, i casi di Morbillo tra gli adulti sono in progressivo aumento anche in Liguria. "A ... (fanpage)

L’addio di Salizzoni: “La mia esperienza in politica finisce qui” - [[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) A_150925992A_150925992]] La vicenda sembra essersi conclusa, ma non sono terminati gli strascichi e le liti interne al partito. L’esclusione di Salizzoni non è ...torino.repubblica

Frosinone, contratti per le case popolari non registrati con il Fisco: blitz della Finanza nella sede dell'Ater - I contratti di locazione delle case popolari sotto la lente della guardia di finanza. Da circa una settimana i militari delle Fiamme Gialle vanno e vengono dagli uffici dell'Ater di ...ilmessaggero

AirPods e iPhone 15 in offerta: modello base a 799€, Pro Max 256GB a 1.299€ e tante altre sorprese - Ecco tutti gli iPhone 15 più convenienti in questo momento, mentre diverse sorprese ai prezzi ci sono anche per gli AirPods. Tutti gli sconti Apple da non perdere!hwupgrade