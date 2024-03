Gli anticorpi anti-età rivitalizzano il sistema immunitario

anticorpi che aprono nuove prospettive nella lotta contro il virus dell’influenza Gli scienziati hanno individuato anticorpi che mira no al “lato oscuro” del virus dell’influenza , rivelando ... (newsnosh)

Le nuove frontiere terapeutiche per le malattie infettive hanno varcato confini importanti e per il prossimo futuro si potrà contare su approcci innovativi grazie ai successi della ricerca. ... (ildenaro)

Gli scienziati Utilizzano l’intelligenza artificiale per progettare anticorpi Innovativi Recentemente, i ricercatori hanno sfruttato l’intelligenza artificiale generativa per sviluppare nuovi ... (newsnosh)

Virus sinciziale, la circolare del Ministero: le regole e gli strumenti per prevenire, dai vaccini ai monoclonali - Pubblicata la circolare sulle misure di prevenzione e immunizzazione dal virus respiratorio sinciziale, firmata dal direttore generale della Prevenzione sanitaria del ministero della ...leggo

Lupus eritematoso sistemico, una nuova terapia efficace in modelli animali - Uno studio dell’Ospedale San Raffaele dimostra che le Car-Treg sono in grado di spegnere l’infiammazione in modo permanente ...corriere

VIDEO | La campagna di Ail racconta le novità per le cure del mieloma multiplo - L'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma ha scelto di puntare, per il quarto anno, su una campagna informativa e di servizio per i pazienti e le loro famiglie, con lo scopo di raccon ...dire