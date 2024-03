Giustificazione di Beatrice | “Perché non sono andata alla festa del GF”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 28 marzo 2024) Martedì mattina i gieffini arrivati in finaleandati a Milano per registrare la nuova puntata di Verissimo, ma in seratatornati a Roma per parteciparedel Grande Fratello. Non tutti i concorrenti sipresentati al party, tra gli assenti infatti c’erano ancheLuzzi (che ha una valida), Massimiliano Varrese e altri nove ex inquilini della casa di Cinecittà.Luzzi e la sua valida: “None vi spiego”. Ieri seraè tornata sui social con un video che grida boomer da ogni pixel (e la si ama anche per questo). La vera vincitrice ...