Gita scolastica da incubo in Puglia | intossicazione alimentare per 150 tra studenti e professori

Sono stati oltre una 70ina, tra allievi e docenti, a sentirsi male durante una gita scolastica . Per alcuni di loro è stato necessario il ricovero in ospedale. Oltre settanta, fra allievi e ... (ilcorrieredellacitta)

Un’avventura scolastica attesa con entusiasmo si è trasformata in un vero e proprio incubo per un gruppo di studenti del liceo tecnico “Ettore Majorana” di Milazzo, in Sicilia, durante una gita in ... (thesocialpost)

oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in gita scolastica in Puglia , tra Fasano e Alberobello: forti dolori addominali, vomito e mal di pancia. E'... (quotidianodipuglia)

La Gita scolastica diventa un incubo, intossicati 70 studenti - Oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in Gita scolastica in Puglia ...zoom24

Gita in Puglia con intossicazione alimentare, in ospedale studenti scuola di Milazzo - ]]> Per alcuni la Gita scolastica in Puglia finisce in ospedale a causa di una intossicazione alimentare. Oltre settanta, fra allievi e docenti, hanno accusato malesseri mentre si trovavano in visita ...mondopalermo

La Gita scolastica diventa un incubo, intossicati 70 studenti del Majorana di Milazzo - hanno accusato malesseri mentre si trovavano in Gita scolastica in Puglia con vomito e mal di pancia. Per diversi di loro sono intervenute le ambulanze del 118. All’origine del malessere ci sarebbe il ...strettoweb