(Di giovedì 28 marzo 2024) Oliviersta perilintense e ricche di gol.praticamente raggiunto con i Los Angeles FC in MLS per un contratto di 18 mesi.

'Tuttosport' in edicola questa mattina, parla anche del calciomercato del Milan . In attacco via Giroud? Jovic potrebbe restare e rinnovare (pianetamilan)

Giroud è pronto a salutare il Milan dopo tre stagioni: accordo a un passo per giocare in MLS - Olivier Giroud sta per salutare il Milan dopo 3 stagioni intense e ricche di gol. Accordo praticamente raggiunto con i Los Angeles FC in MLS per un contratto di 18 mesi.fanpage

DI STEFANO, A Firenze gara speciale per Pioli. Jovic... - Si è parlato del futuro di Giroud, che però continua ad essere un punto forte del presente di questa squadra. Sabato contro Fiorentina partita particolare per Pioli, anche per ciò che è successo ...firenzeviola

Milan, Giroud negli Usa: c'è l'accordo. Per il futuro Gyokeres in pole, poi Zirkzee - Dialogo avanzato col Los Angeles FC, contratto da 18 mesi. Joshua piace ma costa, come lo svedese e Sesko ...gazzetta