Girone A Rush finale Alcione Arriva la Vogherese

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’continua a guardare tutti dalla vetta della classifica delA della Serie D, con cinque punti di vantaggio sul Chisola, secondo, e sette partite ancora da disputare contro le sei delle inseguitrici. Deve infatti recuperare ancora la sfida contro il Gozzano, ma anche mettersi alle spalle la sconfitta fuori casa contro la Lavagnese. Una gara in cui gli orange hanno costruito le palle gol necessarie per provare a raddrizzare il punteggio, senza però riuscire a impattare. "Il nostro percorso è questo ormai da tre anni. Il primo siamoti decimi da neopromossi, la scorsa stagione abbiamo fatto un super campionato e in questo sapevamo che volevamo la promozione. Finora il gruppo ha mostrato una mentalità molto forte", dice il tecnico Giovanni Cusatis. L’avversario odierno, alle 14.30, sarà la ...

