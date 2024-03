Giovedì Santo | l’Ultima Cena e la lavanda dei piedi | 5 cose da sapere

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilè il giorno per i cristiani in cui si conclude la Quaresima, iniziata con il Mercoledì delle Ceneri. Si ricorda, quando Gesù istituì l’Eucarestia, salutò i dodici apostoli e perdonò chi lo avrebbe tradito. Il rito più noto è ladei, un gesto che rappresenta il dovere di mettersi al servizio degli altri, come fece Cristo con gli apostoli. Ecco cinque curiosità su questa giornata.dei, l’apertura di Papa Francesco alle donne Nel 2016, Papa Francesco ha disposto la modifica delle regole che disciplinavano liturgicamente il tradizionale rito delladei, prevedendo che per riceverla non devono più essere scelti solo uomini o ragazzi, ma che "i pastori ...

Il Giovedì Santo si entra nel Triduo Pasquale con la “Missa in Coena Domini” in cui si rievoca la lavanda dei piedi di Gesù agli apostoli e l’istituzione dell’Eucarestia. La Settimana Santa entra ... (lalucedimaria)

Papa Francesco: messa crismale, 'chi getta la maschera riceve il dono delle lacrime': Lo ha detto il Papa, nell'omelia della Messa crismale del Giovedì Santo, che inaugura il triduo pasquale, presieduta nella basilica di San Pietro. Soffermandosi sul rinnegamento di Pietro, e sulla ...

Papa Francesco: messa crismale, 'piangere su noi stessi non significa piangersi addosso', no a 'ipocrisia clericale': Piangere su noi stessi "non significa piangerci addosso, come spesso siamo tentati di fare". Lo ha precisato il Papa, nell'omelia della Messa crismale del Giovedì Santo, presieduta nella basilica di San Pietro." Ciò avviene " ha spiegato Francesco - quando siamo delusi o preoccupati per le nostre attese andate a vuoto, per la mancanza di comprensione da ...