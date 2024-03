Giovedì Santo in carcere | domani tutte le Passioni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Arezzo, 28 marzo 2024 – E’ partita la marcia di avvicinamento alla Pasqua e alle sue mille celebrazioni. Oggi nel giorno dell’appuntamento è in Cattedrale alle 10 col Vescovo per la Messa Crismale e alle 18 con la messa della Cena del Signore, mentre prima alle 16 la santa messa si svolgerà neldi Arezzo con i detenuti e il personale.venerdìla passione del Signore si celebra inle parrocchie con la via Crucis, liturgia alle 18 in Duomo ad Arezzo mentre alle 21 a S.Maria Assunta di Cortona la processione con i simulacri della passione. Ma le suggestioni della Pasqua tornano anche nel Venerdìdi S.Zeno dove si svolgerà la 39esima edizione della «Passione di Cristo» chedalle 21, rinnoverà un grande ...

Il Giovedì Santo si entra nel Triduo Pasquale con la “Missa in Coena Domini” in cui si rievoca la lavanda dei piedi di Gesù agli apostoli e l’istituzione dell’Eucarestia. La Settimana Santa entra ... (lalucedimaria)

Il Giovedì Santo è il giorno per i cristiani in cui si conclude la Quaresima, iniziata con il Mercoledì delle Ceneri. Si ricorda l’Ultima Cena , quando Gesù istituì l’Eucarestia, salutò i dodici ... (tg24.sky)

Papa Francesco: messa crismale, 'chi getta la maschera riceve il dono delle lacrime': Lo ha detto il Papa, nell'omelia della Messa crismale del Giovedì Santo, che inaugura il triduo pasquale, presieduta nella basilica di San Pietro. Soffermandosi sul rinnegamento di Pietro, e sulla ...

Papa Francesco: messa crismale, 'piangere su noi stessi non significa piangersi addosso', no a 'ipocrisia clericale': Piangere su noi stessi "non significa piangerci addosso, come spesso siamo tentati di fare". Lo ha precisato il Papa, nell'omelia della Messa crismale del Giovedì Santo, presieduta nella basilica di San Pietro." Ciò avviene " ha spiegato Francesco - quando siamo delusi o preoccupati per le nostre attese andate a vuoto, per la mancanza di comprensione da ...